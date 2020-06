Cor Bo – Majowiecki: “Il Dall’Ara diventerà un cantiere navale. E la Torre di Maratona…”

“Lo stadio deve esser fatto in acciaio, soprattutto dopo la tragedia del ponte di Genova. Fincantieri è un costruttore navale molto importante: è una bella cosa che faccia questo per la città di Bologna. Lo stadio sarà in metallo, perché deve essere ‘smontabile’. Il Dall’Ara è complesso di suo perché è un impianto urbano: diventerà un ‘cantiere navale’. Sono molto soddisfatto di quest’idea progettuale. Sono di Bologna e tifo Bologna, mi trovo molto bene con la dirigenza del club”.

