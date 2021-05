Cor Bo – L’ultima con Saputo per dare un dispiacere agli Agnelli

Il patron rossoblù seguirà la gara dalla tribuna insieme al presidente bianconero: tra loro ottimi rapporti

Ieri il Bologna ha scelto, come successo già la settimana scorsa, di non andare in ritiro, trovandosi questa mattina a Casteldebole per la rifinitura. Con un successo la squadra di Mihajlovic può ancora arrivare decima (se il Verona perderà a Napoli), mentre i bianconeri devono sperare in un successo per arrivare in Champions - un pari non basterà - e sperare in un passo falso di Napoli o Milan. In tribuna ci sarà tutto lo stato maggiore della Juve, da Agnelli a Nedved e Paratici, e anche il patron rossoblù Joey Saputo, arrivato da due giorni in città, che condivide buoni rapporti con il presidente bianconero. Il match di stasera sarà anche l'occasione per lanciare un messaggio importante, data la grande visibilità dell'appuntamento: prima dell'inizio della partita sarà trasmessa sul maxischermo un'immagine di Patrick Zaki, studente dell'Università di Bologna detenuto al Cairo da febbraio 2020. Si cercherà così di sensibilizzare l'opinione pubblica, richiedendone ancora una volta la liberazione.