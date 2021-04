Cor Bo – L’implacabile istinto del gol di Raspadori da Castel Maggiore

La famiglia di Raspadori è cresciuta nel Progresso: dopo i primi calci in via Lirone, il 21enne è esploso nel Sassuolo

Bolognese di Castel Maggiore, è nato nell'ospedale di Bentivoglio il 18 febbraio 2000, ha mosso i suoi primi passi come giocatore al Progresso e poi è passato al Sassuolo, dove ha vinto uno scudetto Primavera nel 2018 con doppietta in finale, e ora in prima squadra ha già indossato la fascia da capitano. "Nel secondo gol di mercoledì a San Siro ho rivisto le qualità del bambino che mi trovai davanti, per il quale calciare di destro o di sinistro era la stessa cosa' il commento del suo primo tecnico al Progresso Aldo Tolomelli. La famiglia di Raspadori ha sempre voluto che non sottovalutasse lo studio per tenersi un piano B, ma il suo destino è fare tanti gol da calciatore. Tanto talento e gli insegnamenti di famiglia: la ricetta per diventare un futuro campione.