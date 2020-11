Cor Bo- L’errore di Orsolini

“Era più facile far gol che sbagliarlo”, parola di Sinisa Mihajlovic.

L’imbucata di Soriano e il pallone che finisce sul piede preferito di Orsolini sembravano il preludio a un gol del pareggio che sarebbe stato miracoloso. E invece, soprattutto per errore di Riccardo, non è andata così: “Orso se l’è stretta da solo la porta dopo un buon primo controllo e ha permesso il recupero del portiere, è 80% demerito suo e 20% merito di Ospina” ha dichiarato Bazzani, analizzando l’occasione mancata dall’esterno rossoblù. E ancora: “Se vuoi fare il salto di qualità come giocatore quel gol devi segnarlo, poi capita a tutti di sbagliare, peccato”. Il risultato finale è che ancora una volta il Bologna è alle prese con i rimpianti e le occasioni perse.

Fonte- Cor Bo