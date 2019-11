Questa sera il Bologna aprirà la 12^ giornata di Serie A al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo, e lo farà in una situazione decisamente di emergenza. Mihajlovic non potrà infatti contare sui lungodegenti Tomiyasu, Dijks e Destro, ma nemmeno sugli infortunati dell’ultimo minuto: dopo le fatiche della scorsa settimana, hanno infatti dovuto dare forfait anche Soriano e Santander. Ma non è finita qui. Probabilmente verrà lasciato a riposo anche Sansone, che non è per niente al 100%. Formazione dunque quasi obbligata per il Bologna. Krejci e Mbaye sugli esterni, Poli al fianco di Medel a centrocampo. Sulla trequarti subentrano i due classe ’99: al centro Svanberg e a sinistra Skov Olsen. A destra ovviamente Orsolini, prima punta per forza di cose Palacio.

Tra le file del Sassuolo, invece, De Zerbi dovrebbe puntare sul 4-3-1-2. Marlon e Romagna al centro della difesa, capitan Magnanelli vertice basso e invece Djuricic vertice alto del rombo. Davanti insostituibili Berardi e Boga. Possibile dunque una panchina iniziale per Caputo e Defrel.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Bologna

Sassuolo (4-3-1-2): Consigli; Muldur, Marlon, Romagna, Toljan; Locatelli, Magnanelli, Duncan; Djuricic; Berardi, Boga. All. De Zerbi

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Medel, Poli; Orsolini, Svanberg, Skov Olsen; Palacio. All. Mihajlovic