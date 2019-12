Cor Bo – Le condizioni degli infortunati

Il Bologna che si avvicina alla sfida di domenica sera contro il Milan, ancora una volta, non è dei migliori. Diversi sono giocatori fermi ai box, e quindi Mihajlovic dovrà fare delle scelte anche in base alle assenze. Sicuro non ci sarà Dijks, che – come abbiamo scoperto tutti nella giornata di ieri – starà fermo per altri due o tre mesi: il terzino olandese ha bisogno di assoluto riposo. Tegola incredibile per i rossoblu, specie considerate anche le attuali condizioni di Krejci: il laterale ceco ha infatti accusato una contusione al ginocchio mercoledì sera in Coppa Italia contro l’Udinese. Il ragazzo è quindi in dubbio per i rossoneri: non dovesse farcela, pronto ancora Denswil come terzino.

Non sarà sicuramente della partita nemmeno Soriano, per cui si aspettano notizie positive la prossima settimana: sulla trequarti ci sarà probabilmente Svanberg, visto che Medel è squalificato. Infine, chi invece dovrebbe recuperare sono Bani e Dzemaili: il difensore ed il centrocampista sono usciti acciaccati da Napoli, ma oggi dovrebbero allenarsi con il gruppo. Il tecnico rossoblu conta di averli a disposizione entrambi per domenica sera.

Fonte: “Corriere di Bologna”