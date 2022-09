Cor Bo – L’aplomb inglese di Ranieri per sistemare il Bologna

La rosa di nomi si restringe a Claudio Ranieri e Roberto De Zerbi. Il tecnico bresciano ex Shaktar e Sassuolo è stato a lungo il primo della lista, ma la situazione è difficile. Non tanto per la concorrenza del Monza, quanto perché De Zerbi non vorrebbe subentrare a un Mihajlović esonerato: preferirebbe subentrare in caso di dimissioni anche per rispetto verso la situazione extracampo di Sinisa. Per questo motivo riprende quota il nome di Claudio Ranieri, già vicino a subentrare a Miha dopo la partita di Empoli dell'anno scorso. Con il suo aplomb inglese, Ranieri ha un profilo comunicativo diverso e potrebbe portare quella esperienza utile ad uscire da situazioni come questa. Inoltre, con Ranieri il Bologna potrebbe tenersi libera la necessità di valutare a fine stagione un altro profilo per ripartire con un ciclo nuovo.