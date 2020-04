Cor Bo – La Uefa fa il punto: queste le date limite

Il governo italiano sta prendendo tempo. La Serie A, di conseguenza, non sa ancora nulla sul suo futuro. Più passano i giorni e più sembra difficile riprendere gli allenamenti lunedì 4 maggio: sembra più probabile che le squadre possano tornare in campo l’11. In ogni caso, nelle ultime ore l’Uefa ha fissato le date limite. Tutti i principali campionato europei dovranno concludersi entro e non oltre il 3 agosto. Dopo sarà infatti la volta delle coppe; quindi una piccola sosta e poi via di nuovo con la stagione 2020/21.

Inoltre, la Uefa stilerà un programma definitivo il 27 maggio. Ciò significa che tutti i campionati – Serie A compresa – dovranno consegnare all’Uefa i rispettivi calendari (ipotetici) delle proprie manifestazioni nazionali entro quella data. Per quanto riguarda l’Italia, fare i conti è piuttosto semplice. Per finire entro il 3 agosto, la Serie A dovrà ricominciare entro al massimo il 15 giugno, partendo però in anticipo con le semifinali di Coppa Italia ancora da concludere. Di conseguenza, gli allenamenti delle società dovranno riprendere, per questioni logistiche, non oltre il 20 maggio.

Fonte: “Corriere di Bologna”