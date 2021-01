Macron protagonista di Marine-Tottenham, sfida storica di Fa Cup

Un pezzo di storia dello sport britannico porta la firma dell’azienda bolognese Macron.

Ieri infatti si è giocata la sfida più sbilanciata dei 149 anni dell’ Fa Cup, quella tra il Tottenham e il Marine, squadra di ottava serie, l’equivalente della nostra Seconda Categoria. Un vero è proprio evento in cui c’è anche un pezzo di Emilia, infatti questa piccola squadra veste Macron, azienda che si trova a Crespellano, Bologna. Contro il Tottenham è stata scelta una maglia oro-nera per celebrare i 125 anni di storia. Il colpaccio al Marine non è riuscito, ma l’azienda bolognese è stata ugualmente parte integrante di una serata che entrerà nel grande libro delle favole dell’ Fa Cup.

Fonte- Cor Bo