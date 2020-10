Cor Bo – La Reggina pensando al Cagliari

‘Mezzo occhio distratto alla Coppa Italia e il resto dell’attenzione ben fisso su Bologna-Cagliari‘, apre così oggi il Corriere di Bologna nel giorno della sfida con la Reggina.

Turnover totale per Sinisa Mihajlovic che punta a passare il turno con le seconde linee, con un occhio alla sfida di sabato sera con il Cagliari che è già di fondamentale importanza in ottica campionato. Serviranno punti al Bologna contro i sardi ed è per questo che oggi il tecnico serbo punterà sul Bologna B, sperando di ottenere risposte dai rincalzi anche in ottica futura. Non sarà comunque da sottovalutare la Coppa Italia: un passaggio del turno, dopo quattro sconfitte in cinque gare ufficiali, darebbe un po’ di morale alla truppa.