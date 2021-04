Cor Bo – La punta che non segna: ecco i numeri dell’attacco

Il reparto non è il peggiore, ma contando solo i centravanti il dato non è sufficiente

In attesa del mercato per inseguire il sogno Marko Arnautovic, il bottino generale rossoblù recita 39 gol in 30 gare, dodicesimo in tutta la A, ma alla voce attaccanti sono state segnate solo 18 reti. Peggio hanno fatto solo Benevento, Sampdoria, Udinese, Parma e Verona. Un dato che pesa ulteriormente se pensiamo che, a differenza delle cinque squadre citate finora, gli emiliani hanno schierato quasi sempre tre attaccanti e sempre gli stessi dall'inizio dell'anno, alternando Barrow e Palacio nel ruolo di prima punta e completando il reparto offensivo con due ali. Per il gioco di Mihajlovic serve più concretezza in avanti, in attesa del nuovo numero nove l'anno prossimo.