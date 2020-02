Cor Bo – La probabile formazione del Bologna in vista della Lazio

Il Bologna farà visita domani pomeriggio alla Lazio, gara valida per la 26^ giornata di Serie A. I rossoblu arriveranno all’Olimpico con decisamente più alternative rispetto alla rosa che ha affrontato l’Udinese al Dall’Ara. Partendo dalla difesa, Skorupski ha smaltito l’influenza e sarà regolarmente in porta. Squalificato invece Mbaye: al suo posto come terzino sinistro ci sarà Denswil, che ha scontato la squalifica.

A centrocampo ci sono le maggiori novità. Confermato ovviamente capitan Poli. Al suo fianco dovrebbe esserci Schouten, anche lui rientrante dopo l’espulsione – decisiva – contro il Genoa. Sulla trequarti, invece, Mihajlovic ritrova Soriano: il numero 21 ha messo alle spalle l’infortunio e potrebbe esser buttato nella mischia fin da subito. Panchina iniziale dunque per Dominguez, pronto ad entrare a gara in corso. Stesso discorso per Medel e Sansone, che tornano a disposizione ma non dal 1′. Sugli esterni, quindi, Orsolini e Barrow, mentre sarà ancora Palacio a fare la prima punta. Probabile infatti l’assenza di Santander, che ha accusato una contusione due giorni fa.

La probabile formazione del Bologna

4-2-3-1: Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Poli, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Fonte: “Corriere di Bologna”