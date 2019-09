Cor Bo – La prima di Medel

C’era grande attesa per il debutto in rossoblù di Gary Medel, rimbalzavano voci su un suo impiego dal primo minuto o a partita in corso contro la Spal; alla fine per Sinisa ha scelto il fato, con Kingsley costretto a rinunciare per una contusione alla caviglia e con Dzemaili che probabilmente non ha i 90 minuti sulle gambe, la scelta non poteva non ricadere sul pitbull. Medel si è subito calato nella sua nuova realtà giocando una buona partita, alla fine ha concluso con 55 passaggi riusciti su 61 tentati, con una percentuale di realizzazione del 90%, certo non saranno stati lanci lunghi, ma l’ordine e il tempo in un centrocampo sono fondamentali. Medel si è sia smentito che no: da una parte c’è un giallo prevedibile e una serie di interventi che hanno scaldato il pubblico del Dall’Ara, dall’altra la dimostrazione che non è un giocatore di sola ‘garra’. In ogni caso il cileno ha subito dimostrato di essere un giocatore dalla forte personalità, spronava i compagni e questi lo cercavano, e pronto fisicamente come lui stesso aveva dichiarato. Se questo è solo l’inizio, i tifosi possono attendere con curiosità il seguito. Lo riporta il Corriere di Bologna.