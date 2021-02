Arbitri e Var – La Penna-Nasca fermati un turno

Dopo l’episodio riguardante l’ingiusta espulsione di Hickey contro il Sassuolo, sono stati presi provvedimenti.

Il designatore arbitrale Rizzoli ha deciso infatti di fermare per un turno sia l’arbitro di sabato La Penna, sia l’addetto VAR Nasca, vero responsabile dell’errore. I due non sono stati designati per nessuna gara, né di A né di B. Bologna-Lazio sarà arbitrata da Giacomelli, con Massa al VAR: il triestino ritrova i biancocelesti dopo 3 anni da un famigerato Lazio-Torino 1-3 del dicembre 2017, dove Simone Inzaghi reclamò per un mancato rigore e per l’espulsione di Immobile.

Fonte-Cor Bo