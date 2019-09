Cor Bo – La panchina lunga del Bologna

Domenica c’è la Roma al Dall’Ara, ma successivamente all’impegno con i giallorossi il Bologna si appresta ad affrontare altre due partite in sette giorni ed entrambe fuori casa: prima ci sarà il Genoa, successivamente l’Udinese. Si preannuncia una settimana stancante per i ragazzi di Mihajlovic, ma potrebbe anche essere l’occasione per alcuni giocatori di dimostrare il proprio valore: Skov Olsen dopo le prestazioni in Under 21 e il debutto incoraggiante con il Brescia scalpita, anche Svanberg è sembrato in forma con la Svezia e attende un occasione. Mbaye e Schouten non hanno ancora trovato spazio, mentre Santander e Destro sono alla caccia del primo gol, Palacio attualmente, soprattutto dopo la prestazione con il Brescia, sembra essere quello che fornisce più garanzie tra i centravanti rossoblù, ma prima o poi dovrà rifiatare. Lo riporta il Corriere di Bologna.