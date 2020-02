Cor Bo – La giornata di Sinisa

Ieri, giovedì 20 febbraio 2020, Sinisa Mihajlovic ha compiuto 51 anni. A differenza del 2019, questo ovviamente non può essere un anno come tutti gli altri. Tutti sanno che questo è un compleanno speciale per il tecnico serbo, che negli ultimi mesi ha vissuto momenti terribili, ma ne sta uscendo alla grande. Ecco quindi che, tra web e social network, sono stati molteplici i messaggi d’auguri per lui: da sportivi a politici, da amici ad imprenditori, da personaggi dello spettacolo a religiosi. Nessuno ha voluto perdere l’occasione di far sentire la sua vicinanza al mister, figura di riferimento e di grande ispirazione per tante persone.

Fra questi ci sono anche alcune squadre in cui lui ha militato: Roma, Lazio, Inter, Sampdoria, Torino, Milan. Ed ovviamente il Bologna, che ieri ha pubblicato un fantastico video in cui tutti – giocatori, staff tecnico e medico, dirigenti, dipendenti, presidente – salutavano il proprio allenatore, augurandogli ogni bene. Immancabili ovviamente, fin dallo scoccare della mezzanotte, anche i messaggi social della famiglia, le figlie Viktorija e Virginia e la moglie Arianna. Poi, nel pomeriggio, il consueto allenamento a Casteldebole, concluso con un sincero brindisi in spogliatoio. E infine, una tranquilla cena in casa, con i propri cari. Un compleanno da casa e lavoro dunque per Sinisa, una “festa” tra famiglia e Bologna.

Fonte: “Corriere di Bologna”