Cor Bo – Ipotesi al Dall’Ara: intitolare a Gazzoni la tribuna

Non è questo il momento per pensare a questioni che non riguardino il virus o la ripresa del campionato, ma il Bologna non dimentica. La società è amareggiata per non aver potuto ricordare a dovere il suo ex presidente, Giuseppe Gazzoni Frascara. Nasce però un’idea, proposta proprio dal figlio Tommaso: intitolare la tribuna platino dello stadio a suo padre.

Si dice che Gazzoni sia stato il presidente più importante dopo Renato Dall’Ara, a cui il Bologna ha intitolato lo stadio, e allora questa potrebbe esser un’ipotesi più che concreta. Ci sarà il tempo giusto per prendere questa decisione, ma non sarebbe affatto un’esagerazione. Anzi. Lui che per primo negli anni ’90 rivoluzionò lo stadio con i box con salottino, la Terrazza Bernardini ed il ristorante.

Fonte: “Corriere di Bologna”