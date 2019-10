Cor Bo – Infermeria piena, il crac del Bologna

Problema infermeria per il Bologna secondo il Corriere di Bologna.

Il titolo di oggi è ‘Infermeria piena, il crac del Bologna’. Il riferimento è agli infortuni di Tomiyasu, Medel e Destro all’inizio di un tour de force da cinque partite in venti giorni: si parte da Juve-Bologna di sabato per concludere con Sassuolo-Bologna di venerdì 8 novembre. ‘Nel giro di pochi giorni – scrive il Corriere – Il Bologna ha perso tre giocatori, uno per reparto, e di colpo la coperta si è accorciata’. Tocca di fatto alle seconde linee, generalmente considerate più affidabili in questa stagione. Ci saranno occasioni per tutti.