Cor Bo – Il sogno di Ferrero è Sinisa

Domenica, all’ora di pranzo, sarà l’occasione per Massimo Ferrero di salutare il suo vecchio allenatore, il primo da quando è presidente della Samp.

Quel Sinisa Mihajlovic che attualmente allena il Bologna, ma che a fine stagione potrebbe cambiare aria. Il patron blucerchiato ci sta pensando, visto anche i tentennamenti sul rinnovo di Claudio Ranieri. Il rapporto umano tra i due è solido e frequente, anche se al momento un Sinisa bis è solo un’ipotesi. Intanto, Bologna e Sampdoria si affronteranno domenica ore 12.30 allo Stadio Dall’Ara, con la Doria che proverà a infrangere un tabù che dura dal 2003. In casa rossoblù sono tornati con il gruppo Tomiyasu, Dijks e Hickey, ma non si sono allenati Soumaoro e Dominguez, entrambi in dubbio dunque per la gara.

Fonte-Cor Bo