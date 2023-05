Cor Bo – Il ritorno di re Arna

L'attaccante austriaco è stato convocato per il derby e il Corriere di Bologna titola 'il ritorno di re Arna'. Partirà dalla panchina, ma il suo ritorno potrebbe comunque fungere da spinta in più per reagire alla scoppola di Empoli, che non ha compromesso del tutto la lotta all'ottavo posto. Difficile capirne il minutaggio, sottolinea il quotidiano, e pure lo stesso Motta non sa a che percentuale di condizione sia il giocatore, ma resta il nono in Serie A per gol in relazione ai minuti: uno ogni 155'. Il 2023 è stato fino a qui un anno difficile per Arna che ha giocato solo 131 minuti, ma di questi 90 sono arrivati il 4 gennaio sul campo della Roma. Il numero nove sarà comunque un'arma importante in questa volata finale, una freccia in più da utilizzare nella lotta all'ottavo posto.