Cor Bo – Il Restyling Dall’Ara slitta al 2023?

Il punto della situazione sul Restyling del Dall'Ara

La conferenza dei servizi è stata avviata a luglio e il Bologna ha consegnato le integrazioni al progetto rese necessarie in questa fase e ora attende la fine della seduta per arrivare ad una conclusione definitiva. Una volta ottenuto il via libera si passerà poi al bando di assegnazione. La data dei lavori, però, potrebbe slittare di un anno dal 2022 al 2023. Il motivo risiederebbe nello stadio temporaneo su cui il Bologna ha manifestato la propria dichiarazione di interesse e aspetta la delibera pubblica di Palazzo d'Accursio. Servirà attendere l'elezione del nuovo sindaco e la delibera non arriverà prima di novembre. A questo punto diventa più complicato riuscire a costruire l'arena temporanea entro l'inizio del prossimo campionato, ma il Bologna potrebbe decidere di iniziare la stagione al Dall'Ara per poi proseguirla a Fico.