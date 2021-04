Cor Bo – Il parere di quattro allenatori sugli esoneri, raddoppiati negli ultimi vent’anni

"Costruire un ciclo è difficile non solo a Bologna - ha affermato - C'è meno pazienza e non si capisce che è molto più probabile ottenere risultati dove si riesce a costruire un ciclo dai tre anni in su. Social? Non sono un esperto, può essere che ci sia un tam tam che mina i rapporti o mette in difficoltà. Mihajlovic? Sta avviando a un ciclo importante, gioca un buon calcio e la classifica è discreta, non corre pericoli. Ci sono 6-7 squadre difficilmente agganciabili: per competere servono 60-70 punti, non è semplice".