Cor Bo – Il nuovo stadio arriverà nel 2027, centenario del Dall’Ara

Fissate le date decisive per il nuovo impianto

Si comincia a vedere la luce in fondo al tunnel: il nuovo stadio Renato Dall'Ara dovrebbe ergersi nel settembre 2027, cento anni dopo la partita inaugurale fra Italia e Spagna. Sarà l'eredità più importante di Joey Saputo per la città di Bologna, forte di un investimento del club di almeno 130 milioni di euro. Il Corriere di Bologna ha raccolto tutte le prossime tappe del progetto nuovo stadio.

Guardare al futuro mantenendo l'iconicità del passato. Dalla Torre di Maratona affacciata sul campo fino all'anello di mattoni rossi. È questa l'idea dell'architetto Gino Zavanella, incaricato alla ristrutturazione dello stadio Dall'Ara. Una struttura moderna, in grado di essere un punto di riferimento per la città e i cittadini con diverse aree di svago, sport e meeting. Inoltre, sarà uno dei nuovi volti dell'Italia ospitante di EURO 32, se la candidatura andrà a buon fine. La UEFA annuncerà le assegnazioni a settembre, e un esito positivo significherebbe uno stanziamento di fondi aggiuntivo per il progetto.