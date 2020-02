Cor Bo – Il messaggio di Sabatini a Mihajlovic

Tutta Bologna è con Sinisa Mihajlovic, che oggi compie 51 anni. Una delle persone dell’ambiente più vicina al tecnico serbo è Walter Sabatini, che ammette: “La mia carriera è stata soddisfacente, ma sono sicuro che con lui avrei vinto molto di più. Mi dispiace sinceramente di non averlo conosciuto prima: mi avrebbe arricchito molto dal punto di vista sportivo. 51 anni? E’ ancora un ragazzino”.

Il ds del Bologna, ai microfoni di “Trc”, allarga infine i suoi auguri. “Dobbiamo ringraziarlo tutti quanti: sta tenendo in piedi un progetto, una squadra e una città bellissima come Bologna. Si unisce a questi auguri anche la mia famiglia, per la quale Mihajlovic è un vero idolo”.

Fonte: “Corriere di Bologna”