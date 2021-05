Cor Bo – Il derby dell’Appennino in porta

Bologna-Fiorentina è Skorupski contro Dragowski. I due portieri polacchi alla conquista della nazionale

Nella nuova gestione della Polonia di Paulo Sousa, i due si combattono il ruolo di vice Szczesny. Al momento, l'estremo difensore rossoblù parte in vantaggio sul collega, essendo sempre stato convocato in nazionale dove, nell'ultimo giro, ha preso pure il Covid. Il loro rendimento è simile finora: un paio di rigori parati a testa, ma il cosidetto clean sheet manca a entrambi da febbraio: dal 19 per Skorupski e dal 26 per Dragowski. Un altro duello in chiave nazionale poteva essere quello tra Soriano e Castrovilli. Sicuro del posto il trequartista rossoblù, mentre il numero 10 viola è in ballottaggio con Bonaventura. Entrambe le squadre non arrivano da un buon periodo: i toscani sono in ritiro da ieri sera, mentre i felsinei sono reduci da cinque gol presi a Bergamo e dovranno fare i conti con un'infermeria piena.