Cor Bo – Il Bologna si organizza: sanificato Casteldebole

Con l’inizio degli allenamenti sempre più probabile per il 4 maggio, il Bologna comincia ad organizzarsi. Non più solo da un punto di vista economico – per cui sta discutendo con Poli e compagni circa il taglio degli stipendi – ma anche e soprattutto da un punto di vista logistico. Fondamentale sarà avere strutture a norma che garantiscano la sicurezza sanitaria dei giocatori e degli addetti ai lavori.

Come riporta il “Corriere di Bologna”, nei giorni scorsi il centro sportivo di Casteldebole è stato interamente sanificato: questa operazione verrà poi ripetuta costantemente nei giorni a venire, ed ogni 4 giorni dopo il ritorno in campo dei ragazzi. Inoltre, con lo stop forzato di tutte le altre categorie, l’intera struttura sarà a disposizione della squadra di Mihajlovic: i 7/8 spogliatoi permetteranno ai giocatori di lasciare spazi fra loro durante gli intervalli delle sedute. Infine, è ancora tutta da valutare l’ipotesi del ritiro blindato presso l’Hotel Calzavecchio di Casalecchio.