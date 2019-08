Cor Bo – Il Bologna lotta, ma vince il Villarreal

Sconfitta rimediata ieri dal Bologna, battuto in amichevole 4-3 dal Villarreal a San Marino. Il Corriere di Bologna sottolinea comunque come i rossoblù abbiano lottato in campo, seppure alla fine a spuntarla siano stati gli spagnoli.

Per il Bologna a segno Palacio, Santander e per la prima volta Tomiyasu. Ci sarà da lavorare tanto però sulla fase difensiva: 11 gol subiti in quattro partite sono sintomo di una non elevata solidità difensiva. Va anche detto che la maggior parte degli interpreti della retroguardia rossoblù sono nuovi ed è normale che l’intesa non sia immediata. Bene ancora una volta Kingsley in mezzo al campo: l’idea di una sua permanenza sotto le Due Torri si fa sempre più concreta.