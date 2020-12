Cor Bo – Il Bologna fa bottino solo con le small

Un Bologna a due facce, grande con le piccole e small contro le big.

I rossoblù infatti in sei sfide contro le migliori otto del campionato(Milan, Inter, Roma, Napoli, Sassuolo, Lazio) ha raccolto zero punti, con 6 reti segnate e 17 subite. Viceversa, guardando le ultime otto, l’andamento è totalmente l’opposto: cinque partite giocate(Parma, Cagliari, Crotone, Spezia e Torino) e 11 punti fatti. Domani al Dall’Ara contro l’Atalanta sarà l’occasione per invertire la rotta, non scordando che la truppa di Mihajlovic l’anno scorso, proprio in casa e nel mese di dicembre, sconfisse la Dea per 2-1 con gol di Palacio e Poli. Servirà un’impresa e ci si affiderà al proprio trascinatore, quel Roberto Soriano che ha segnato già sei reti in campionato e ha salvato i rossoblù anche domenica contro il Toro. Un Soriano che, come il Bologna, soffre le partite con le grandi e domani avrà l’occasione per invertire il trend, contro una squadra, l’Atalanta, capace di andare a vincere ad Anfield Road.

Fonte-Cor Bo