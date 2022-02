Cor Bo – Il Bologna è una delle squadre più multiculturali

Il Bologna è la squadra con più stranieri in campo, una multicultarlità dalle diverse sfaccettature

Come riporta il Corriere di Bologna, secondo uno studio dell'osservatorio sul calcio del Cies, il Bologna nel 2021 è stata la squadra ad aver schierato più multinazionali in campo: sono ben 18 le diverse nazionalità, contro le 17 del Watford e le 16 di Napoli e Bayer Leverkusen; a questi adesso va aggiunta anche la bandiera Elvetica di Aebischer. Quattro i continenti rappresentati, con l'Asia dell'ex Tomyasu, l'Africa ben rappresentata da Mbaye, Barrow e Kingsley e la colonna portante sudamericana dormata da Medel, Dominguez e Santander. Si parlano lingue diverse in spogliatoio e in campo, con Arnautovic, Sansone e Soriano che spesso si parlano in tedesco per non farsi intendere dagli avversari. Ci sono anche le differenze caratteriali di chi proviene da culture diverse, come quella di Skov Olsen che spesso risultava chiuso verso i compagni e l'allenatore e che non si è mai realmente ambientato nella realtà bolognese, e questo potrebbe anche essere stato il preludio della rottura con Sinisa. La serie A continua a confermarsi come uno dei campionati con più stranieri messi in campo dalle proprie squadre.