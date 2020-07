Cor Bo – Il Bologna è la squadra più giovane della Serie A

Sinisa Mihajlovic non è nuovo a questo genere di gestione della rosa. Volente o nolente, i giovani non ha mai paura a mandarli in campo e a farli esordire. Lo ha dimostrato nel corso di questa stagione, anche in partite importanti come con Juventus e Inter. Statistiche alla mano, il Bologna è la squadra più giovane della Serie A: nessuna formazione infatti batte la media età di 23,2 anni dei rossoblu.

Dopo un finale rigorosamente “in verde” domenica pomeriggio contro l’Inter, il Bologna ha fatto ancora meglio mercoledì sera al Dall’Ara negli ultimi minuti contro il Sassuolo. Al triplice fischio erano infatti 6 gli under 23 in campo, ancor più giovani della sfida coi nerazzurri. I più “vecchi” erano Dominguez, Barrow e Tomiyasu, tutti e 3 classe 1998. Poi Skov Olsen, classe 1999. Infine i due millennians: Cangiano e Baldursson, rispettivamente un 2001 ed un 2002.

Fonte: “Corriere di Bologna”