Cor Bo – Il Bologna deve ritrovare il vero Sansone

Il Bologna non sta vivendo un momento felice. Tra gli infortuni e la situazione Mihajlovic, alcuni giocatori stanno subendo più di altri. Fra questo c’è Nicola Sansone, quasi sempre presente nella formazione titolare ma – ultimamente – non al livello necessario. Dopo un primo mese giocato ai suoi livelli – impreziosito da due gol segnati, anche se su rigore – il ragazzo si è spento. Il numero 10 rossoblu è infatti rimasto a quel tiro dal dischetto sbagliato al Ferraris, nel turno infrasettimanale contro il Genoa: il cucchiaio si è stampato sulla traversa, e le speranze di vincere il match sono andate in fumo.

Da allora Sansone deve ritrovarsi. Le sue prestazioni ed il suo apporto alla manovra offensiva della squadra sono irriconoscibili. Esterno alto a sinistra nel 4-2-3-1 di Mihajlovic, il ragazzo nato a Monaco di Baviera sta risentendo anche dell’assenza di Dijks. Il terzino olandese è fuori da due mesi, e fin quando c’è stato – a partire dall’anno scorso – ha dato una grossa mano al numero 10 su quella corsia. Senza di lui, anche Sansone fatica. E non poco. Ora che il problema alla spalla sembra risolto, il Bologna ha bisogno di riavere il vero Sansone.

Fonte: “Corriere di Bologna”