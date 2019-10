Cor Bo – Il Bologna deve ancora crescere

Dura sconfitta subita dal Bologna ieri sera a Cagliari, gara valida per la 10^ giornata di Serie A. Dopo il vantaggio su rigore di Santander, i rossoblu si sono fatti recuperare nella ripresa da Joao Pedro e Simeone. Inutile la reazione nel finale: alla Sardegna Arena finisce 3-2. Ancora troppi errori da parte della squadra di Mihajlovic: il Bologna deve ancora lavorare molto, altrimenti sarà durissima chiudere nella parte sinistra della classifica a fine stagione.

Difesa emiliana a dir poco da rivedere: l’assenza di Danilo si fa sentire eccome. Bani e Denswil si sono trovati di fronte un Joao Pedro indiavolato, e si sono fatti mangiare in testa: anche sfortunati, nel secondo tempo non hanno mai avuto la meglio. Il Bologna ha solo avuto il merito di esser rimasto in qualche modo in partita fino all’ultimo, ma la formazione di Maran al momento è decisamente una spanna sopra. Almeno. Se il livello della corsa all’Europa League è questo, ad oggi, il Bologna non ci è ancora arrivato. Ora tutti al lavoro, i felsinei sono attesi da una gara ancora più dura: sabato alle 18 al Dall’Ara arriva l’Inter.

Fonte: “Corriere di Bologna”