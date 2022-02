Cor Bo – Il Bologna chiude il mercato in attivo

Positivo il bilancio di sessione per la società rossoblù

Ieri si è conclusa la sessione invernale del calciomercato che per il Bologna non ha fatto registrare particolari colpi di scena.

Sono arrivati il centrocampista e l’esterno chiesti da Mihajlovic ed è partito solamente Skov Olsen. Il danese si è trasferito al Bruges per una cifra di 6.5 milioni di euro più uno di bonus e sono arrivati Aebischer dallo YoungBoys, 500mila euro di prestito più quattro milioni di euro per il riscatto, e Kasius dall’Utrecht per 2.5 milioni. Il Bologna chiude questa sessione di mercato con un attivo di circa 3.5 milioni. Ieri la società ha ufficializzato anche tre acquisiti che andranno a rinforzare la Primavera: il cileno Rojas in prestito dal Crotone, il finlandese Lahdenmaki dal Rovaniemi e il francese Mercier dal Lille entrambi a titolo definitivo.