Cor Bo- Il Bologna ammazza grandi? Con le Big nemmeno un punto

Il Bologna, insieme alla Fiorentina, è l’unica squadra della serie A a non aver fatto punti con le prime nove della classifica.

Un dato in controtendenza rispetto alla stagione 2019-20, se pensiamo che la truppa di Mihajlovic l’anno passato vinse in trasferta con Napoli, Roma e Inter, pareggiando in casa contro Lazio e Napoli. L’occasione per invertire la rotta si presenterà domenica, quando al Dall’Ara arriverà una Roma orfana di Pedro, squalificato. Servirà un Bologna diverso rispetto a sabato sera, anche come schieramento in campo. Si tornerà probabilmente a quel 4-2-3-1 che ha spesso mostrato una squadra brillante e propositiva, senza paura anche contro le grandi. L’unico modo per tenersi lontani dai guai è di affidarsi dunque ai propri principi di gioco, e la trasferta di San Siro ne è stata la conferma.

Fonte-Cor Bo