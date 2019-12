Cor Bo – Ibrahimovic, i giochi non sono chiusi

Le ultime dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic hanno rivelato che la prossima tappa della carriera dello svedese sarà nuovamente in Italia. “Andrò in una squadra che deve vincere di nuovo e deve rinnovare la propria storia”, un identikit che non esclude nessuno tra Milan, Bologna e Napoli, ma lo svedese ha fatto anche altre considerazioni: “Come calciatore non si tratta solo di scegliere una squadra, ma ci sono altri fattori che devono quadrare. Anche negli interessi della mia famiglia”, ed è proprio l’aggiunta di queste parole che rendono il Milan la squadra più quotata, dal momento che Milano è la meta preferita della moglie Helena.

In ogni caso fino a quando Ibrahimovic non comunicherà la sua scelta sarà difficile saperne di più, il Milan vorrebbe annunciarlo il 15 dicembre per i 120 anni del club, ma il Bologna rimane in agguato e tenterà, tramite Mihajlovic, di persuadere lo svedese a indossare la maglia rossoblù.