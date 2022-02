Cor Bo – I tifosi contestano la squadra

Ieri pomeriggio hanno esposto striscioni a Casteldebole

I tifosi insoddisfatti, ieri pomeriggio hanno appeso due striscioni di contestazione verso la squadra e la società fuori dal Centro tecnico Niccolò Galli. Il primo, firmato da due gruppi della Curva Bulgarelli - la Vecchia Guardia e i Cappottati - mentre il secondo esposto dal Centro Bologna Clubs. In serata però altri due gruppi della Curva - Mai Domi e Settore Ostile - hanno affisso un ulteriore striscione dissociandosi da quelli di protesta e incitando la squadra. In questa stagione c’era già stata un’altra contestazione dopo la sconfitta di Empoli ma in quell’occasione veniva escluso Saputo: stavolta, invece, non è stata fatta distinzione. Intanto la squadra da ieri è al lavoro per preparare la sfida di lunedì sera contro lo Spezia, con Mihajlovic che deve sciogliere molti dubbi di formazione.