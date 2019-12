Il Bologna e i suoi tifosi non dimenticano. Tutti sono vicini a Mihajlovic, anche ora che il peggio sembra passato. Domenica mattina a partire dalle 9.30, infatti, un gruppo di tifosi rossoblu si radunerà presso l’ospedale Sant’Orsola – dove il tecnico serbo è stato ricoverato e curato per via della leucemia – e porteranno in dono molteplici gadget ai pazienti. L’affetto, a Bologna e tra bolognesi, si vede anche da questi piccoli gesti.

Fonte: “Corriere di Bologna”