Cor Bo – I minutaggi del Bologna

Il post-lockdown sta mettendo tutti a dura prova. Giocare ogni 3 giorni è difficile per i giocatori, sopratutto per quelle squadre non abituate al doppio impegno. Tra infortuni e squalifiche, gli allenatori devono fare tutto il possibile per permettere ai giocatori di riposare, così da avere una formazione titolare fresca ad ogni gara. Non ha potuto farlo molto Sinisa Mihajlovic, che ha spesso dovuto fare i conti con problemi muscolari e somme di ammonizioni.

Il giocatore del Bologna più utilizzato in queste 6 partite è ovviamente Skorupski: il portiere polacco è infatti rimasto in campo per tutti i 595 minuti totali. Al secondo posto c’è la sorpresa Mitchell Dijks: appena rientrato dall’infortunio, il terzino olandese è sempre stato titolare, collezionando addirittura 569 giri d’orologio. Al terzo posto, invece, Tomiyasu (564 minuti giocati). Hanno potuto girare decisamente di più invece i centrocampisti: Soriano e Medel sono quelli che hanno giocato di più, rispettivamente 425 e 422 minuti. Molto presenti anche Barrow e Orsolini, con 528 e 509. Decisamente più gestito invece Palacio, che è stato mandando in campo per 341 minuti.

Fonte: “Corriere di Bologna”