Cor Bo – I dubbi di Sinisa verso l’Hellas

I dubbi di Mihajlovic sulla formazione di lunedì

I principali riguardano i sudamericani, che torneranno tardi dalle nazionali. Ma se da un lato Gary Medel è l'equilibratore della difesa e probabilmente Sinisa non lo toglierà, dall'altro Nico Dominguez potrebbe rifiatare per far posto a Mattias Svanberg, in una mediana completata dai ritorni di Jerdy Schouten e Roberto Soriano. Un dubbio anche davanti, con Orsolini e Arnautovic quasi certamente confermati titolari, Mihajlovic dovrà scegliere a sinistra uno tra Sansone, che ha iniziato bene la stagione, e Barrow, reduce dal Covid e chiamato a migliorare la sua condizione fisica.