Cor Bo – Fragile e sempre diversa, il guaio è la difesa

Sicuramente la trasferta di Napoli ha messo in mostra passi avanti rispetto alle ultime prestazioni, ma la retroguardia resta un problema. Il neo tecnico Thiago Motta non ha ancora battezzato un assetto base e in dieci giornate il Bologna ha sempre subito gol. Con 17 gol subiti il Bologna ha una delle peggiori difese davanti solo a Sampdoria, Spezia, Verona e Cremonese. Anche la trasferta di Napoli non è stata per certi versi scintillante con 4.48 di expected goals concessi ai partenopei e 31 tiri verso lo specchio. Il Bologna dunque balla tantissimo anche se l'attenuante è ovviamente la forza degli avanti del Napoli con un Kvara inarrestabile. Ma nelle prossime tre partite, sottolinea il quotidiano, il Bologna dovrà fornire in primis risposte difensive concrete. Il tempo delle 'belle sconfitte' è finito.