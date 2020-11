Bologna – Mihajlovic prova due cambi di formazione

Complice l’infermeria piena, Mihajlovic in vista della gara contro il Napoli di domenica sembra intenzionato a confermare lo stesso undici vincente contro il Cagliari.

Tuttavia, in allenamento il tecnico serbo ha provato Denswil sulla sinistra al posto di Hickey e Dominguez in mediana al posto di Svanberg. L’eventuale scelta del centrale olandese sarebbe dettata dall’esigenza di fronteggiare una squadra abbastanza fisica, mentre Nico regalerebbe al centrocampo rossoblù più palleggio rispetto allo svedese. Questo pomeriggio, intanto, a Casteldebole la squadra si sottoporrà ai consueti tamponi di rito e Sinisa incrocerà le dita che non ci siano altre defezioni.

Fonte-Corriere di Bologna