Cor Bo – Fenucci furioso chiama Rocchi

La società non ha gradito il rigore inventato concesso da Marinelli

La partita di domenica persa al Penzo ha lasciato strascichi non indifferenti in casa Bologna causa l’arbitraggio.

Il rigore inesistente concesso ai lagunari da Marinelli ha ribaltato l’inerzia della gara. La modalità dell’errore più di ogni altra cosa ha fatto arrabbiare Claudio Fenucci, perché il Var Magioni giustamente aveva richiamato all’on-field-review Marinelli che però è rimasto della sua idea. Per questo ieri l’a.d. rossoblù ha telefonato al designatore arbitrale Gianluca Rocchi per discutere dell’ennesimo surreale episodio ai danni del Bologna. Già nel dopo partita Fenucci aveva richiesto un chiarimento al direttore di gara non riuscendo però ad intercettarlo perché lo stesso si era recato rapidamente negli spogliatoi. Marinelli probabilmente sarà fermato ma ciò non restituirà al Bologna dei punti che avrebbe meritato. Cominciano a essere parecchi gli episodi sfavorevoli ai danni dei rossoblù, senza i quali la classifica sarebbe decisamente migliore.