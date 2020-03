Cor Bo – Europeo rinviato: Orso, adesso hai tutto il tempo che vuoi

Inevitabilmente, gli Europei sono stati rinviati alla prossima estate. Questo significa più tempo per tutte le nazionali, ma anche per i calciatori per guadagnarsi la convocazione. Riccardo Orsolini aveva la competizione nel mirino, ed il ct Mancini lo avrebbe di certo testato un’ultima volta nelle amichevoli con Germania e Inghilterra a fine marzo prima di decidere. Così però non sarà. Il talento del Bologna ha infatti ora – causa Coronavirus – 15 mesi in più per convincere il suo allenatore. Molto dipenderà anche dai compagni – su tutti, il ruolo di Pellegrini ed il rientro dall’infortunio di Zaniolo – ma molto dipenderà anche dal numero 7.

In una stagione possono accadere tante cose. L’Orso potrebbe decidere di rimanere a Bologna ed affermarsi definitivamente, così da entrare in pianta stabile nei 23 azzurri. Oppure potrebbe accettare la corte di una grande, ad esempio la Juventus: in bianconero il classe 1997 dovrebbe guadagnarsi il posto, e giocando poco il sogno degli Europei potrebbe allontanarsi. Fatto sta che ora il ragazzo ha ben 12 mesi in più per dimostrare il suo valore e per farsi trovare pronto. Adesso non ci sono più scuse: l’Orso è nel giro, spetta a lui rimanerci.

Fonte: “Corriere di Bologna”