Cor Bo – Europeo e Coppa America nel 2021: ecco i rossoblu che potrebbero “guadagnarci”

Il Coronavirus ha cambiato tutti i piani e tutti i calendari. Inevitabilmente, gli Europei e la Coppa America sono stati rinviati di un anno: non più tra 3 mesi, ma tra giugno e luglio del 2021. Questo cambia le carte in tavola. Tutte le nazionali avranno più tempo per arrivare pronte, ma allo stesso tempo anche i calciatori potranno sperare nella convocazione. Oltre ad Orsolini, che proverà di rimanere in questi 15 mesi nel giro della nazionale italiana, ci sono altri giovani del Bologna che sperano di guadagnarsi la grande competizione.

Innanzitutto Svanberg, appena entrato nella nazionale maggiore svedese: salvo imprevisti, il centrocampista rossoblu non dovrebbe avere problemi ad esserci ad Euro 2021. Più ipotetiche invece le convocazioni di Skov Olsen e Schouten: il danese è ancora in età da under 21 e potrebbe esser preservato per quel torneo, mentre l’olandese è decisamente dietro alle gerarchie vista la grande concorrenza in mediana. Per quanto riguarda il Sudamerica, invece, ambisce alla convocazione nella nazionale maggiore argentina anche Dominguez: il centrocampista è già nelle file di Scaloni, ma prima deve trovare posto con continuità in rossoblu. Infine, certo della convocazione è Medel, che potrebbe anche pensare di chiudere con la Coppa America 2021 – o con il Mondiale in Qatar nel 2022 – la sua esperienza da capitano del Cile.

Fonte: “Corriere di Bologna”