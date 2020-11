Cor Bo- El Trenza sfida Quagliarella

Rodrigo Palacio e Fabio Quagliarella domenica pomeriggio saranno i punti di riferimento di Bologna e Sampdoria nella sfida di Marassi fatta di talento, esperienza e professionalità.

Oltre settantacinque anni in due e all’attivo 257 gol in Serie A, l’attaccante doriano è il miglior marcatore in attività in A mentre l’ex Genoa il settimo. Anche se per caratteristiche sono diversi, più “attaccante” Quagliarella e più adattato a numero nove Palacio, domenica la sfida passerà dal loro carisma e dalla loro esperienza. Finora hanno segnato rispettivamente quattro e un gol in campionato, con Rodrigo che sarà stimolato ad accorciare il gap dall’avversario segnando a quella che è stata tante volte la sua rivale nel derby ai tempi di Genoa.

Fonte-Cor Bo