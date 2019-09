Cor Bo – Ecco gli schemi offensivi di Sinisa

Un Bologna camaleontico. La squadra rossoblù allenata da Sinisa Mihajlovic e il suo staff parte come consueto da un 4-2-3-1 di base, ma la storia dei moduli fluidi insegna come, all’interno della stessa partita e con gli stessi uomini, si possano trovare soluzioni differenti.

L’edizione odierna del Corriere di Bologna si sofferma su questo. Ad esempio, ieri nell’allenamento mattutino il 4-2-3-1 si è trasformato in 4-1-4-1 con i quattro difensori bloccati, Medel perno centrale della mediana, Orsolini, Soriano, Dzemaili e Sansone allineati dietro la prima punta Palacio. Non solo, il 4-2-3-1, con uno dei due terzini bloccati, può diventare 3-4-2-1 con Tomiyasu, Danilo e Denswil dietro, Dijks avanzato sulla linea dei mediani con Medel, Poli e Orsolini a sinistra, Soriano e Sansone dietro la punta Palacio. L’altra soluzione è sempre a difesa a tre ma con Medel arretrato in mezzo a Danilo e Denswil con i due terzini Tomi e Djiks allineati alla mediana, mentre davanti tridente Orsolini, Palacio, Sansone.