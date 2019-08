Cor Bo – Ecco come Sinisa seguirà Pisa – Bologna

La scelta di RaiSport di trasmettere Sampdoria – Crotone e l’impossibilità per le emittenti locali di trasmettere la diretta della partita valida per il terzo turno di qualificazione della Coppa Italia, ha creato non pochi grattacapi al Bologna che ha dovuto adoperarsi per garantire la visione della gara contro il Pisa a Mihajlovic. Una soluzione è stata trovata e già sperimentata nell’amichevole contro il Villarreal: Per Sinisa è disponibile uno streaming tramite un link privato dove potrà seguire la partita attraverso le telecamere tecniche del suo staff, inoltre l’allenatore potrà intervenire telefonicamente per le varie indicazioni e sostituzioni. Lo riporta il Corriere di Bologna.