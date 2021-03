Cor Bo – Due anni in una settimana

Una settimana, quella rossoblù, dove si sono visti tutti i pregi e i difetti della squadra di Mihajlovic.

Tre partite, contro Lazio, Cagliari e Napoli, dove sono emersi tutti i motivi per cui questo Bologna non riesce a decollare, a fare il famoso passo in avanti. Tutto è iniziato sabato 27, quando la versione più scintillante del Bfc ha battuto una Lazio in piena corsa per la Champions, firmando la miglior prestazione stagionale. Mercoledì, poi, è stato il turno della trasferta in Sardegna, dove si è visto una delle peggiori partite degli emiliani in questo campionato. Infine, domenica, la settimana si è conclusa con un’ottima gara contro il Napoli, ma gli errori individuali hanno condannato i rossoblù a un’altra sconfitta. Nelle ultime 17 partite, per la truppa di Sinisa sono arrivate solo tre vittorie, ora le gare contro Crotone e Sampdoria saranno decisive per rimanere lontano dai guai, e magari per vedere esplodere del tutto alcuni talenti come Skov Olsen.

Fonte-Cor Bo