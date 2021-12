Cor Bo – Dubbio Arnautovic, domani il responso definitivo

Domani si avranno notizie certe sul recupero di Arnautovic, intanto Sinisa studia soluzioni alternative di formazione

Decisivo sarà l'allenamento di domani, in cui se non rientrerà in gruppo probabilmente dovrà rinunciare alla trasferta di domenica; d'altronde Mihajlovic non ha nessuna intenzione di spremerlo, rischiando poi di perderlo per un tempo considerevolmente più lungo. Il problema al flessore della coscia sinistra, uniti ai dolori con cui il giocatore sta convivendo da inizio stagione sulla coscia destra inducono prudenza, specialmente considerando le temperature glaciali che si prevedono a Torino. Perderlo per più tempo sarebbe una vera e propria tragedia per la squadra di Sinisa; Sinisa che, per sostituirlo, dovrebbe riproporre il solito ballottaggio tra Sansone e Orsolini per decidere chi affiancare a Musa Barrow. Un altro grattacapo di formazione riguarda chi sostituirà lo squalificato Nico Dominguez: ad oggi la soluzione più probabile sembra l'avanzamento di Gary Medel, con l'innesto in difesa di uno tra Binks e Bonifazi, più indietro nelle soluzioni vedere uno tra Vignato e Viola dal 1'.