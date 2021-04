Cor Bo – Dopo la Roma riecco Ravaglia

Dopo l'esordio sfortunato contro i giallorossi, Ravaglia si prepara a un'altra partita difficile

Il ballottaggio è vivo con Da Costa, ma quando Skorupski fu assente per infortunio a dicembre, il tecnico serbo non esitò a lanciare dal primo minuto il portiere di Castelmaggiore. E dopo i 5 gol rifilati nel primo tempo dalla Roma nell'unica partita disputata, dove rimediò anche un infortunio alla caviglia, Ravaglia può avere la sua seconda occasione. L'obiettivo è quello di valutarlo per un'eventuale promozione a vice portiere nella prossima stagione, in virtù anche del possibile ritiro di Da Costa. "Non si fosse fatto male alla caviglia, sarebbe stato titolare anche dopo la Roma. Lavora bene in allenamento e fargli gol e difficile", le parole di Sinisa dopo la prima gara del classe 1999 in rossoblù. Sabato, con tutta probabilità, ci sarà la seconda, ma sempre con una corazzata davanti: a Ravaglia il compito di fermare il miglior attacco della Serie A.